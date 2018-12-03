В Украину не пустили партию зараженных фруктов из Польши

Специалисты Госпродпотребслужбы выявили и задержали зараженную партию авокадо при проведении фитосанитарного контроля в отделе таможенного оформления поста "Западный" Львовской области.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей предотвратила ввоз на территорию Украины партии зараженных авокадо (страна происхождения - Израиль) из Польши.

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Как сообщила пресс-служба ведомства, груз был заражен средиземноморской плодовой мухой.

Согласно сообщению, специалисты Госпродпотребслужбы выявили и задержали зараженную партию фруктов при проведении фитосанитарного контроля в отделе таможенного оформления поста "Западный" Львовской области.

С целью недопущения подобных случаев ведомство направило в Польшу ноты о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.

Справка УНИАН. Средиземноморская плодовая муха – это опасный вредитель, который уничтожает от 30% до 100% плодов персика, абрикоса, сливы в странах Средиземноморья и Южной Америки. Всего он повреждает более двухсот видов растений. Среди них практически все плодовые, многие ягодные, ряд овощных. Личинки средиземноморской плодовой мухи вызывают опадение плодов. На территории Украины этот карантинный организм отсутствует.