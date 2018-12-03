На сегодняшний день столовая свекла в Украине стоит в два раза дороже, чем в начале зимы 2017 года и предлагается хозяйствами по рекордным для этого периода ценам.

Оптовые покупатели заявляют о дефиците столовой свеклы на украинском рынке, что привело к подорожанию этой продукции на треть только за последнюю неделю, сообщила пресс-служба "Украинской плодоовощной ассоциации" (УПОА).

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"Оптовые компании и розничные сети в Украине все чаще сталкиваются с проблемами в приобретении необходимых объемов столовой свеклы и уже заявляют о дефиците этой продукции. Кроме того, покупатели начали искать альтернативу на внешних рынках, поэтому уже скоро Украина может начать массовый импорт столовой свеклы", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ассоциации, украинские производители, учитывая недостаток предложения на рынке, а также ажиотажный спрос, продолжают активно повышать цены на столовую свеклу, в результате чего только за неделю она подорожала в среднем на треть. Так, сегодня фермеры предлагают эту продукцию по 5,5-7 гривни/килограмм (0,2-0,25 доллара за килограмм) в зависимости от качества, объема партии и региона.

"Для сравнения, еще неделю назад цены в этом сегменте стартовали от 4 гривни/килограмм (0,14 доллара за килограмм)", - отметили в УПОА.

В ассоциации подчеркнули, что на сегодняшний день столовая свекла в Украине стоит в два раза дороже, чем в начале зимы 2017 года и предлагается хозяйствами по рекордным для этого периода ценам. Кроме того, отмечают эксперты, что производители намерены дальше повышать цены, а некоторые из них даже отказываются от продаж, ожидая возможности реализовать продукцию на еще более выгодных для себя условиях.

Как сообщал УНИАН, ранее в УПОА заявляли о дефиците томатов на украинском рынке из-за прекращения их реализации украинскими комбинатами и недостаточных объемов поставок из Турции.

Украинские аграрии в 2017 году собрали 9,3 миллиона тонн овощных культур с 446,3 тысячи га.