Товарооборот агропродукцией между Украиной и Турцией составил $900 миллионов

В прошлом году товарооборот между Турцией и Украиной составил около 3 миллиардов долларов.

Двухсторонний товарооборот сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Турцией в январе-октябре 2018 года составил 895 миллионов долларов.

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Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева на круглом столе в Киеве.

"Уже за 10 месяцев этого года наш двухсторонний товарооборот составил почти 900 миллионов долларов, если быть точной - 895 миллионов долларов. То есть я уверена, что и в этом году Турция будет страной-миллиардером в смысле как раз двухстороннего товарооборота в АПК", - сказала она.

При этом Трофимцева уточнила, что в 2017 году товарооборот между Турцией и Украиной составил около 3 миллиардов долларов, из которых 1 миллиард пришелся на продукцию агропромышленного комплекса.