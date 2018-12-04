McDonald's судится с украинской компанией из-за торговой марки Mc'Corn – СМИ

Суденые тяжбы, как утверждается, длятся уже третий месяц, но подготовительное заседание по делу все время переносят.

Американская корпорация McDonald's просит суд запретить украинскому холдингу «Аскания Трейдинг» использование торговых марок Mc'Corn и McCorn.

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Как сообщает LIGA.net, об этом говорится в определении Хозяйственного суда Киева от 29 ноября.

Согласно материалам дела, McDonald's International Property Company из штата Делавер подала иск к украинскому Министерству экономического развития и торговли и киевскому ООО «Аскания Трейдинг» с требованием запретить использование указанных торговых марок.

Отмечается, что основателями украинской компании, по данным YouControl, являются Валентин Пономаренко и Олег Журавский.

Mc'Corn, согласно информации на сайте компании, является собственным брендом «Аскании Трейдинг». Продукция под ТМ Mc'Corn выпускается в сотрудничестве с крупнейшим европейским производителем попкорна для приготовления в микроволновой печи, датской компанией Popz Holding LLC.

Американский фастфуд-гигант требует запретить «Аскании-Трейдинг» использовать и передавать право собственности на знаки для товаров и услуг по свидетельствам Украины № 130111 и 130112 от 11 октября 2010 года другим лицам или отказываться от указанных свидетельств на знаки для товаров и услуг.

Суденые тяжбы, как утверждается, длятся уже третий месяц, но подготовительное заседание по делу все время переносят - процесс затягивается.

В украинском офисе «МакДональдз» конкретизировать причину и детали спора отказались, сообщив, что информация является конфиденциальной. Допускается, что американцев могла смутить первая часть нейминга бренда - Mc.

В апреле сообщалось, что в Киеве возле метро Печерская прекратил работу ресторан McDonald’s. Это первый случай закрытия ресторана международной сети в Украине, не считая зоны АТО и Крыма.