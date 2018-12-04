Эксперт подсчитал, сколько миллиардов может получить государство от продажи госземель

По словам эксперта, сейчас земля или сдается в аренду по заниженной цене, или находится в ведении госпредприятий, которые используют её в различных схемах.

Экономический эффект от продажи половины государственных земель сельскохозяйственного назначения составит не менее 12,4 млрд долларов.

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Об этом во время пресс-конференции заявил заместитель исполнительного директора «Центра экономической стратегии» Дмитрий Яблоновский.

«Если продать половину госземель, мы могли бы получить 12,4 млрд долларов. Это за счет продажи половины госземель и за счет увеличения НДС через увеличение потребления, если бы часть частных собственников тоже продала свои паи», - сказал он.

По словам эксперта, сейчас такие земельные участки или сдаются в аренду по заниженной цене, или находятся в ведении госпредприятий, которые используют их через различные схемы.

«Поэтому мы считаем, что нужно думать о приватизации и лишить коррупционеров ещё одного источника доходов», - отметил эксперт, добавив, что даже после продажи госземель никто не отменит регулярные платежи, которые будут поступать от её использования в госбюджет.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2019 года.

Согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать землю, в случае отмены моратория, смогут исключительно граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га. При этом рабочая группа при Министерстве аграрной политики и продовольствия допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим хозяйствам - юридическим лицам.

По оценке Всемирного банка, отмена моратория позволит приносить экономике Украины 0,7-1,5 млрд долл. ежегодно.

При этом в сентябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко выразил сомнение в том, что в ближайшее время Верховная Рада сделает открытым рынок земли, особенно с учетом того, что уже фактически началась предвыборная кампания.