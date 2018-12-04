Эксперт подсчитал, сколько миллиардов может получить государство от продажи госземель
Экономический эффект от продажи половины государственных земель сельскохозяйственного назначения составит не менее 12,4 млрд долларов.
Читайте такжеКСУ отказался оценивать мораторий на продажу земли
Об этом во время пресс-конференции заявил заместитель исполнительного директора «Центра экономической стратегии» Дмитрий Яблоновский.
«Если продать половину госземель, мы могли бы получить 12,4 млрд долларов. Это за счет продажи половины госземель и за счет увеличения НДС через увеличение потребления, если бы часть частных собственников тоже продала свои паи», - сказал он.
По словам эксперта, сейчас такие земельные участки или сдаются в аренду по заниженной цене, или находятся в ведении госпредприятий, которые используют их через различные схемы.
«Поэтому мы считаем, что нужно думать о приватизации и лишить коррупционеров ещё одного источника доходов», - отметил эксперт, добавив, что даже после продажи госземель никто не отменит регулярные платежи, которые будут поступать от её использования в госбюджет.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2019 года.
Согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать землю, в случае отмены моратория, смогут исключительно граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га. При этом рабочая группа при Министерстве аграрной политики и продовольствия допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим хозяйствам - юридическим лицам.
По оценке Всемирного банка, отмена моратория позволит приносить экономике Украины 0,7-1,5 млрд долл. ежегодно.
При этом в сентябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко выразил сомнение в том, что в ближайшее время Верховная Рада сделает открытым рынок земли, особенно с учетом того, что уже фактически началась предвыборная кампания.