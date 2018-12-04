Принял 302 тысячи тонн зерна: элеватор ''Укрлендфарминг'' в Дубно показал впечатляющие результаты

Суммарная суточная мощность комплекса – прием 12 тыс. т, сушка – почти 10 т, отгрузка – 6,4 тыс. тонн.

В 2018 году элеватор компании "Укрлендфарминг" Бахматюка в Дубно Ривненской области принял 302 тыс. т зерна.

Об этом сообщил во время встречи с журналистами Андрей Латаш – директор двух элеваторов в Дубно, которые входят в группу компаний "Укрлендфарминг": ЧАО "Западный торгово-промышленный дом" и ООО СП "Нива".

Элеваторный комплекс имеет мощность единовременного хранения зерна в 285 тыс. тонн. Часть принятого зерна уже отправлено на экспорт. В ходе специального визита на элеваторный комплекс нам удалось расспросить директора предприятия о специфике работы элеватора.

Первая линия комплекса построена в 2008 году на оборудовании отечественного производства Карловского машиностроительного завода, а вторая – в 2014 году на оборудовании всемирно признанных производителей AGI(Канада), Sprengland, GSI (США), Buhler (Германия).

Суммарная суточная мощность комплекса – прием 12 тыс. т, сушка – почти 10 т, отгрузка – 6,4 тыс. тонн.

Социальная ценность работы элеватора в регионе высока. Например, на предприятии задействованы круглый год более 130 человек. Если учитывать их семьи, то Дубенский элеваторный комплекс обеспечивает благосостояние около 500 жителей города. Кроме того, около 35 предприятий города и области являются партнерами элеваторного комплекса – это средние и малые фермеры, которые свозят на элеватор зерно с территорий в тысячи гектаров.

ЧАО "Западный торгово-промышленный дом" и ООО СП "Нива" – одни из крупнейших налогоплательщиков в дубенский городской бюджет. Только за январь-октябрь 2018 года суммарно уплачено налогов и сборов на 7,5 млн гривен. Эта сумма составляет почти 2% от доходов общего фонда бюджета (по информации на сайте Дубенского горсовета он составляет 3,7 млрд гривен на 2018 год).

Основное назначение элеватора – прием, очистка, хранение и отгрузка зерна. Элеватор в основном принимает кукурузу и пшеницу, также может принимать подсолнечник, сою, ячмень и рапс. Качество зерна определяют в современной лаборатории. Отбор проб из грузовиков происходит автоматически, на платформе весов.

Сушат зерно в сушильном комплексе мощностью 501 т/час, который при необходимости может работать круглосуточно. Для длительного хранения больших партий зерна установлено 17 силосов, каждый с активной вентиляцией.

Для очистки зерна используется самое современное оборудование передовых производителей, а именно очистные машины компании BUHLER с системой аспирационного отделения легких примесей и рукавные фильтры компании Airlanco.

"Предприятие имеет все разрешительные документы на выбросы, регулярно проходит проверки контролирующими органами. Последние исследования проб воздуха с близлежащих территорий мы проводили 5 ноября, результат – вредных примесей не обнаружено. Наши сотрудники регулярно проходят медосмотр – за годы работы элеваторного комплекса не зафиксировано ни одного случая профессионального заболевания легочных болезней или аллергии", – делится Андрей Латаш.

Комплекс в Дубно входит в элеваторную сеть Группы компаний "Укрлендфарминг" с общей мощностью единовременного хранения зерна в 2,6 млн тонн. Наибольший элеватор Группа построила в Сумской области. ООО "Агротерминал Констракшн" имеет мощность 480 тыс. т единовременного хранения зерна.