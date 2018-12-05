В Украине выросла прибыльность производства молока

Основной причиной роста прибыли стало повышение закупочной цены на молоко.

Прибыльность производства молока в Украине в ноябре выросла на 8,4% благодаря повышению закупочных цен на молоко, сообщил экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак на своей странице в Facebook.

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"Третий месяц подряд Украинский молочный индекс (УМИ), разработанный проектами ФАО и ЕБРР, демонстрирует уверенный рост на фоне падения мировых молочных индексов. В ноябре 2018 УМИ вырос на 8,4%, а за три месяца - уже на 28,5%", - написал он.

Ярмак отметил, что в ноябре основной причиной роста прибыльности молока стало повышение закупочной цены на молоко, в то время как в предыдущих месяцах этот индекс рос за счет удешевления кормового рациона.

В то же время, эксперт отметил, что вопреки росту в течение последних трех месяцев, прибыльность производства молока в ноябре 2018 года была ниже на 13,2% по сравнению с ноябрем 2017 года и на 10,3% ниже, чем в среднем за последние семь лет для этого месяца. Кроме того, общий показатель УМИ за 11 месяцев 2018 года был ниже прошлогоднего на 14,4% и ниже, чем средний на 7,4%.

Поэтому, добавил Ярмак, не смотря на рост УМИ в течение последних месяцев, текущий год "точно не будет очень прибыльным для производителей молока".

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, производство молока в Украине в 2017 году составило 950 тыс. тонн, что на 2% больше, чем в 2016 году. Украинские предприятия в 2017 году сократили производство молокосодержащих продуктов на 1,4% по сравнению с 2016 годом – до 141 тыс. тонн.

По данным FAO, украинские производители молока по итогам 2017 года увеличили экспорт молочной продукции на 82,4% по сравнению с 2016 годом, когда было экспортировано 109,2 тыс. тонн на сумму 158 млн долл.