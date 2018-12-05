Украинские аграрии экспортировали более 19 миллионов тонн зерновых
16:58, 05 декабря 2018Агро
30 0
Экспорт пшеницы составил 9,4 млн тонн.
Иллюстрация REUTERS
Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 - июнь 2019) по состоянию на 5 декабря экспортировали более 19 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Читайте такжеУкраинские аграрии бьют собственные рекорды - намолотили более 69 миллионов тонн зерна
В частности, пшеницы отправлено на экспорт 9,4 млн тонн, ячменя - 3 млн тонн, кукурузы - 6,2 млн тонн.
Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 98 тыс. тонн пшеничной муки.
Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,4 млн тонн зерна.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter