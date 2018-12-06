Урожай зерновых в Украине может превысить 70 миллионов тонн - эксперты

В то же время урожай пшеницы ожидается на уровне 25,1 миллиона тонн, что на 4,2% меньше, чем в прошлом году.

По итогам 2018 года урожай зерновых в Украине может увеличиться на 13,4% по сравнению с прошлым годом и составить 70,2 миллиона тонн, сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

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"По расчетам ученых Института аграрной экономики, уточненным на основе статистических данных по состоянию на 1 ноября и экспертной оценки до конца года, в 2018 году объемы производства зерновых и зернобобовых культур превысят прошлогодние показатели в 61,9 миллиона тонн на 13,4% и составят 70,2 миллиона тонн", - говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых вызвано преимущественно увеличением урожайности кукурузы на 40,8% – с 54,6 ц/га до 76,9 ц/га. В результате ее производство, как ожидается, вырастет почти на 42,7% и составит 35,2 миллиона тонн против прошлогодних 24,7 миллиона тонн.

В то же время пшеницы в этом году будет собрано на 4,2% меньше, чем в прошлом году, - 25,1 миллиона тонн. Эксперты отметили, что такие объемы производства достаточны для полного удовлетворения внутренних потребностей в продовольственном зерне.

Производство гречихи в 2018 году ожидается на уровне 146,9 тысячи тонн, что на 18,6% меньше, чем в прошлом году. По словам экспертов, сокращение урожая гречихи вызвано существенным уменьшением площадей под эту культуру - на 42,9% по сравнению с прошлым годом.

Эксперты добавили, что урожай риса ожидается на уровне 77,1 тысячи тонн, или на 20,6% больше, чем в прошлом году, благодаря увеличению урожайности этой культуры почти на четверть.

Ожидается также, что урожай гороха уменьшится до 825 тысяч тонн, или на 24,8% по сравнению с прошлым годом, а урожай ячменя - до 7,5 миллиона тонн, что на 9,1% меньше по сравнению с прошлым годом. Урожай проса уменьшится на 3,9% по сравнению с прошлым годом - до 81,2 тысячи тонн, овса - на 7% до 438,7 тысячи тонн, ржи - на 20,3% до 405 тысяч тонн.

Таким образом, отметили эксперты, в достаточно сложных условиях 2018 года украинские аграрии обеспечили исторический рекорд валового сбора зерновых и зернобобовых культур и достаточные для покрытия внутренних потребностей объемы производства основных продовольственных культур.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 5 декабря украинские аграрии намолотили 69,3 миллиона тонн зерновых.

Урожай зерновых в 2018 году уже превысил исторический максимум 2016 года, когда было собрано 66 миллионов тонн зерновых.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 миллиона тонн.