Укрлендфарминг Бахматюка вошел в рейтинг лучших работодателей Украины

Укрлендфарминг отмечен среди трех предприятий агросектора - лучших работодателей, как компания, предоставляющая хорошие возможности для карьеры молодым специалистам.

Агрохолдинг Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка вошел в ежегодный рейтинг лучших работодателей Украины по версии издания «Фокус».

Редакция выбирала лучших работодателей - предприятия 10 отраслей экономики, формирующих ВВП нашей страны. Отмечались предприятия, в которых сбалансирован уровень зарплаты и возможности карьерного роста.

Так, Укрлендфарминг отмечен среди трех предприятий агросектора - лучших работодателей, как компания, предоставляющая хорошие возможности для карьеры молодым специалистам, поскольку в агрохолдинге предусмотрена программа стажировки студентов четвертых и пятых курсов. После ее успешного прохождения молодых специалистов трудоустраивают на предприятиях агрохолдинга.

Как лучшие работодатели в других отраслях в рейтинге отмечены такие компании как Райффайзен Банк Аваль, Нафтогаз Украины, Coca cola, ДТЭК, METRO Cash & Carry и другие.

Группа компаний Укрлендфарминг - это вертикально интегрированный агрохолдниг, управляющий земельным банком площадью 570 тыс. га. Компания экспортирует продукцию в 40 стран. Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) управляет более чем 300 предприятиями в 600 населенных пунктах страны и является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. На предприятиях группы компаний работает более 5 тыс. человек.