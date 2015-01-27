Роспотребнадзор не объяснил причин запрета украинской соли

Государственное предприятие «Артемсоль» и Министерство аграрной политики и продовольствия не получали от Роспотребнадзора официальных уведомлений о причинах запрета на поставки соли украинской компании на российский рынок.

«Предприятие «Артемсоль» и Минагрополитики Украины никаких официальных обращений и претензий к качеству соляной продукции не получали. На письменные обращения представители Роспотребнадзора пока не предоставили никаких объяснений», - сообщила пресс-служба Минагропрода.

В министерстве отметили, что «Артемсоль» добровольно сертифицирует свою продукцию как в украинской системе сертификации, так и в российской. При этом на поваренную, каменную и пищевую соль у предприятия имеются все выводы санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Украины и Роспотребнадзора.

«Вся продукция, которая выпускается, соответствует требованиям украинского, российского и международных стандартов», - заверили в Минагропроде.

Читайте такжеМедведев заявил, что Россия запретила поставки украинских продуктов из-за европейских техстандартовКак сообщал УНИАН, Роспотребнадзор с 26 января запретил ввоз пищевой соли производства госпредприятия «Артемсоль». Причиной запрета стало якобы несоответствие этого продукта требованиям, предъявляемым к содержанию примесей, йода и органолептическим показателям.

Справка УНИАН. «Артемсоль» - крупнейший производитель поваренной соли в Центральной и Восточной Европе. Производственные мощности компании находятся в г. Соледар (Донецкая обл.). Продукция компании экспортируется в 22 страны мира.