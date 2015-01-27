Украина с июля экспортировала более 21 миллиона тонн зерна

Украинские аграрии по состоянию на 26 января с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2014 г. – июнь 2015 г.) экспортировали 21,2 млн тонн зерновых.

Об єтом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

По данным министерства, объем экспорта пшеницы составил 8,6 млн тонн, кукурузы – 8,6 млн тонн, ячменя – 3,8 млн тонн, других зерновых – 0,2 млн тонн.

Кроме того, по состоянию на 26 января на корабли погружено 153 тыс. тонн зерновых.

Читайте такжеУкраина собрала рекордный урожай зерновых за годы независимостиКак сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли прогнозирует экспорт зерновых из Украины в 2014/2015 МГ на уровне 37,8 млн тонн против 32,4 млн тонн, которые страна поставила на внешние рынки в предыдущем МГ.

Вместе с тем, по информации участников зернового рынка, Минагропрод обсуждает с зернотрейдерами допустимые объемы экспорта пшеницы и кукурузы до конца 2014/2015 МГ. В частности, допустимый объем экспорта продовольственной пшеницы планируется определить на уровне 1,2 млн тонн до конца МГ, фуражной – 3,2 млн тонн, кукурузы – 13,2 млн тонн.