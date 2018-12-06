Эксперты прогнозируют подорожание мяса птицы к концу года

В январе-октябре розничная цена на куриные тушки выросла на 7% - до 57,22 грн за 1 килограмм.

Мясо птицы всех видов в Украине к концу года может подорожать на 10% из-за низкого покупательского спроса потребителей, сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

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"По прогнозам ученых Института аграрной экономики, до конца 2018 года цены на все виды мяса птицы повысятся еще на 10%. Этому, в частности, будет способствовать низкий покупательский спрос потребителей, которые не смогут купить более дорогие говядину и свинину", - говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что, по соотношению цены и качества, а также учитывая низкий покупательский спрос населения Украины, мясо птицы в последние годы занимает ведущие позиции на рынке, а отрасль птицеводства стремительно расширяется. В то же время, непрекращающийся рост объемов экспорта из Украины мяса птицы, вследствие расширения рынков сбыта крупными птицекомплексами, негативно сказывается на ценах этой продукции на внутреннем рынке.

Так, по мнению экспертов, сокращение предложения этого вида мяса дает возможность операторам рынка повышать на него цены.

По информации научного центра, в январе-октябре 2018 года оптово-отпускная цена на курятину была на уровне аналогичного периода 2017 года и составляла 45,70 грн/кг. При этом, розничная цена на тушки кур в январе-октябре 2018 года выросла на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 57,22 грн/кг.

По данным экспертов, в супермаркетах, несмотря на низкий покупательский спрос населения, цены на мясо птицы медленно, но уверенно вышли на среднеевропейский уровень. Так, в супермаркетах цена на куриную тушку за указанный период составляла 53-65 грн/кг, куриное филе - 100-115 грн/кг, голень - 45-61 грн/кг, крыло - 63-75 грн/кг, бедро - 67-80 грн/кг. В то же время, отметили эксперты, на рынках цены немного ниже, но и там отмечается тенденция к подорожанию.

Эксперты отмечают, что розничные цены на куриные тушки в Украине на 10,3% выше, чем в Польше и Венгрии.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, объем производства мяса в Украине в 2017 году составил 3,26 млн тонн (в живом весе), что на 0,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Государственной фискальной службы, Украина в 2017 году экспортировала 271,32 тыс. тонн мяса птицы на сумму 389,64 млн долл.