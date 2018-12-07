Украинские производители исчерпали дополнительные квоты на экспорт меда и томатов в ЕС

Дополнительные квоты были предоставлены на период с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года.

Украинские производители полностью исчерпали дополнительные торговые квоты, которые предоставлялись на период с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года на экспорт меда и обработанных томатов в Европейский Союз.

Читайте такжеУкраина может увеличить агроэкспорт до рекордных $18 миллиардов

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"По состоянию на 4 декабря 2018 года на 100% исчерпаны тарифные квоты ЕС на импорт целого ряда украинский аграрных и пищевых товаров. При этом уже использованы объемы дополнительных торговых преференций, которые предоставлялись на период с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года на мед и обработанные томаты", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольги Трофимцевой, украинские производители все более активно пользуются импортными тарифными квотами, предоставленными ЕС.

"По состоянию на 4 декабря полностью исчерпаны объемы квот на украинский мед, солод и пшеничную клетчатку, крахмал, обработанные томаты, виноградные и яблочные соки, пшеницу, кукурузу, ячменную крупу и муку, сливочное масло и пасты, а также мясо птицы", - цитирует пресс-служба Трофимцеву.

Также, по ее словам, на 97,7% использованы квоты на украинский чеснок и на 99,4% - на продукты переработки солода и крахмала. При этом абсолютно не использованными остаются торговые преференции на такие товары, как сахарные сиропы, грибы и обработанная продукция из сливочного масла.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Украина поставила в ЕС агропродовольственной продукции на 5,8 млрд долл., превысив рекордные показатели экспорта в этот регион докризисных 2012 и 2013 годов в 5 млрд долл. и достигнув самого высокого за время независимости показателя.

Европейский Союз в 2017 году импортировал сельхозпродукции в Украину на 2,27 млрд долл.