Назначен и.о. министра аграрной политики и продовольствия

Первый замминистра аграрной политики и продовольствия Мартынюк получил статус временно исполняющего обязанности министра агрополитики.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк получил статус временно исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия.

Читайте такжеМинагропрод оценил влияние военного положения на украинский рынок продовольствия

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте правительства.

"Возложить временно исполнение обязанностей министра аграрной политики и продовольствия Украины на первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Мартынюка Максима Петровича", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 23 мая 2017 года министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой написал заявление об отставке с должности министра агрополитики.

Верховная Рада приняла отставку Кутового 22 ноября 2018 года.