цей матеріал доступний українською

Назначен и.о. министра аграрной политики и продовольствия

13:23, 07 декабря 2018
Агро
45 0
Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале / фото УНИАН

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк получил статус временно исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия.

Читайте такжеМинагропрод оценил влияние военного положения на украинский рынок продовольствия

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте правительства.

"Возложить временно исполнение обязанностей министра аграрной политики и продовольствия Украины на первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Мартынюка Максима Петровича", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 23 мая 2017 года министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой написал заявление об отставке с должности министра агрополитики.

Верховная Рада приняла отставку Кутового 22 ноября 2018 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Минагропрод#ротации в Кабмине