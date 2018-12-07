Украина сократила импорт свинины на 20% - эксперты

В январе-ноябре этого года украинские импортеры закупили 26,4 тысячи тонн свинины на сумму более 48 миллионов долларов.

Украина в ноябре сократила импорт свинины на 20% по сравнению с октябрем - до 2,95 тысячи тонн, сообщила пресс-служба ассоциации "Свиноводы Украины".

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"В ноябре объемы импорта свежей, охлажденной и мороженной свинины в Украину сократились. За последний месяц осени завезли 2,95 тысячи тонн свинины, что на 20% меньше, чем в октябре", - говорится в сообщении.

В ассоциации отмечают, что объемы импорта в ноябре этого года сопоставимы с общими поставками этой продукции за весь 2016 год и составляют более половины прошлогоднего импорта. Кроме того, указанные объемы поставок импортного мяса - наименьшие с июня этого года, подчеркнули в ассоциации.

Аналитики ассоциации также отметили, что ослабление импортной активности объясняется снижением в течение всего ноября средней цены на свинину в живом весе, в частности, охлажденных свиных полутуш.

Также сообщается, что в январе-ноябре этого года украинские импортеры закупили 26,4 тыс. тонн свинины общей стоимостью 48,12 миллиона долларов. По словам экспертов ассоциации, до конца года импорт мяса свиней может составить 31 тысячу тонн.

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов, до конца 2018 года цена на свинину в Украине может подняться на 10%.

Валютная выручка от экспорта свежей, охлажденной и мороженой свинины в 2017 году выросла вдвое по сравнению с 2016 годом и составила 10,5 миллиона долларов.