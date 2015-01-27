ГПУ объявила в розыск бывших руководителей зерновой корпорации

Председателю правления ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» и его заместителю, которые занимали эти должности в 2013 году, сообщили о подозрении в завладении денежными средствами на сумму 177 млн грн, сказано в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Эти денежные средства были получены ПАО «ГПЗКУ» в соответствии с кредитным договором от Экспортно-импортного банка Китая под государственные гарантии для финансирования проектов в области сельского хозяйства, сказано в сообщении ГПУ.

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"В связи с тем, что место пребывания указанных лиц не установлено, в Печерский районный суд города Киева направлено ходатайство о предоставлении разрешения на задержание подозреваемых и их доставку в суд для рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 22.01.2015 следственным судьей эти ходатайства удовлетворены, начат розыск подозреваемых", - сообщили также в Генпрокуратуре.

ГПУ также напоминает, что в сентябре 2014 года было сообщено о подозрении бывшим председателю наблюдательного совета и председателю правления ПАО "ГПЗКУ", которые умышленно создали условия для завладения в соучастии с другими лицами денежными средствами, принадлежащими указанному предприятию в размере 15 млн долл США.

Им инкриминируется совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Досудебное расследование в уголовных процессах продолжается.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в декабре Минагропрод уволил главу Государственной зерновой корпорации.