Минагропрод и зернотрейдеры согласовали объемы экспорта зерна

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил глава Минагропрода Алексей Павленко.

«Основная цель – это обеспечить прогнозированность зернового рынка, в первую очередь с точки зрения экспорта и гарантирования продовольственной безопасности», - сказал Павленко, комментируя содержания меморандума.

По словам президента Украинской зерновой ассоциации Владимира Клименко, также присутствовавшего на пресс-конференции, максимально допустимые объемы экспорта продовольственной пшеницы из Украины в январе-июне согласованы на уровне 1,2 млн тонн, из которых 0,9 млн тонн могут быть поставлены за рубеж в январе-марте, а 0,3 млн тонн – в апреле-июне. Объемы экспорта фуражной пшеницы до конца маркетингового года, согласно меморандуму, могут составить 3,4 млн тонн. Таким образом, суммарный экспорт продовольственной и фуражной пшеницы из Украины в 2014-2015 МГ составит 7,1 млн тонн и 5,7 млн тонн соответственно.

«Объемы, которые согласованы, позволяют получить доход сельхозтоваропроизводителям, выполнить наши международные обязательства и мягко пройти этот этап», - сказал Клименко.

При этом он сообщил, что согласованные объемы экспорта могут быть изменены после того как будет получена информация о состоянии озимых после перезимовки.

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Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, украинские аграрии с начала текущего маркетингового года и по состоянию на 26 января экспортировали 21,2 млн тонн зерновых. При этом Министерство экономического развития и торговли прогнозирует экспорт зерновых из Украины в 2014/2015 МГ на уровне 37,8 млн тонн против 32,4 млн тонн, которые страна поставила на внешние рынки в предыдущем МГ.