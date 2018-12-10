В Украине создали приложение для проверки легальности новогодних елок

Приложение yalynka.info разработано для ОС Android и уже доступно для пользователей на сайте Google Play.

Государственное агентство лесного хозяйства Украины создало приложение yalynka.info, которое позволяет проверить легальность происхождения новогодних елок по номеру бирки или штрих-коду.

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Об этом сообщил директор государственного предприятия "Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр" Виктор Мельниченко на пресс-конференции в Киеве.

"Для того, чтобы наши граждане были уверены в том, что новогодняя елка была заготовлена легально, чтобы это не приносило никакого вреда окружающей среде и каждый был уверен, что не нанес вред природе, мы разработали приложение, которое используется на предприятиях Государственного агентства лесных ресурсов. Фактически все елки, которые поступают в продажу от Гослесагентства, маркируются соответствующими бирками. По номеру этой бирки каждый имеет возможность увидеть, проследить, проверить имеет ли эта елка легальное происхождение, или ее происхождение сомнительно", - сказал Мельниченко.

Он отметил, что приложение yalynka.info разработано для ОС Android и уже доступно для пользователей на сайте Google Play. Для того, чтобы проверить законность происхождения елки, объяснил Мельниченко, пользователь приложения должен ввести номер с этикетки, которая прикреплена к дереву. После чего появится информация о том, в какой области и каким предприятием Гослесагентства была реализована елка. Если же на дереве отсутствует этикетка или приложение не отображает информацию по номеру, такая елка может оказаться нелегальной.

Он добавил, что в этом году предприятия Гослесагенства намерены реализовать около 1,5 млн елок, заготовленных на спецплантациях или во время проведения оздоровительных рубок. Он отметил, что эти деревья может приобрести любой украинский потребитель по цене 60-70 грн за погонный метр.

По его словам, ежегодно на специальных плантациях Гослесагентства лесники заготовляют около полумиллиона елок и маркируют их специальными желтыми бирками или самоклеящимися этикетками. Они содержат индивидуальный номер каждого дерева и соответствующий ему штрих-код, который заносится в единую систему электронного учета древесины.

Как сообщал УНИАН, с начала декабря предприятия Гослесагентства начали реализацию новогодних елок, заготовленных на плантациях или во время проведения оздоровительных рубок.