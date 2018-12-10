Дотации аграриям: отменить нельзя заменить

«В этом году я не пробовал получать госдотации. И в будущем не планирую!» - так резко в разговоре с корреспондентом УНИАН заявил директор находящейся в Кировоградской области частной аграрной фирмы им. Ульянова Александр Скичко. Почему фермер крайне недоволен опытом сотрудничества с государством? «Мой опыт показывает - от нашего государства лучше держаться подальше», - тут же произносит фермер, как бы давая ответ на возникший вопрос.

«Мы однажды уже выбрали одну программу из перечня и пытались подавать на нее документы. Но после того, как мы собирали, собирали, но так и не собрали нужные документы, нам не хочется уже ничего», - добавляет Скичко. По словам фермера, его аграрное предприятие специализируется на выращивании зерновых, разведении свиней и крупного рогатого скота. Поэтому из всего перечня программ, предоставленного правительством, решено было подавать документы лишь по программе - «компенсация строительства животноводческих комплексов».

Но, из-за слишком сложной процедуры участия, получить дотацию так и не удалось. «Для того, чтобы участвовать в программе нужно было собрать просто нереальное количество подтверждающих бумаг, пройти кучу каких-то процедур… При чем где и каким образом все это оформлять, никто так и не объяснил», - рассказал он с негодованием.

Лишь одна эта попытка, заявил он, навсегда отбила у него желание говорить и слышать о любых дотациях, которые государство якобы может предоставить малому и среднему бизнесу. «Я не могу говорить о каких-то других программах, да и говорить тут не о чем. Сам я больше не собираюсь в них участвовать и никому не посоветую играть с государством в эти игры», - резюмировал фермер.

Хотя ради справедливости нужно сказать – есть и те, кто доволен механизмом распределения «дотационными» деньгами. «Мы смогли получить дотации на содержание коров. И хочу сказать, сложностей в этом не было никаких», - сказал один из фермеров, но попросил не указывать его фамилию и название предприятия.

К слову, дотации на крупный рогатый скот – одна из наиболее востребованных программ среди украинских аграриев. И, скорее, всего к концу года будет использована почти полностью. Но даже успех одной программы, на которую, кстати, было выделено в этом году всего 500 млн грн от общей колоссальной суммы, не означает успех всей системы государственной поддержки, о чем неоднократно заявляли и профильные аграрные ассоциации.

Дотации нужно отменить

Остро критикуют систему государственной поддержки украинского аграрного комплекса и профильные ассоциации – общественная организация «Всеукраинская Аграрная Рада», Украинский клуб аграрного бизнеса, Украинская аграрная конфедерация, Всеукраинская ассоциация сельских и поселковых советов, а также Союз птицеводов Украины.

Дело в том, что только в этом году они уже шесть раз обращались к правительству, писали письма с просьбой изменить неработающую систему помощи аграрному бизнесу, но за все это время так и не были услышаны. Власть решила ничего не менять и перенесла систему поддержки аграрного сектора на следующий год в том же виде – со всеми ошибками и недочетами, добавив при этом еще две дотационные программы. При чем, обе – в угоду крупному бизнесу.

Заместитель главы общественной организации «Всеукраинская Аграрная Рада» Михаил Соколов уверен: правительство специально выстроило систему дотаций таким образом, чтобы средства не доходили до малого и среднего бизнеса. Поскольку для того, чтобы малый и средний бизнес мог этими дотациями воспользоваться, механизм их предоставления должен быть простым и давать украинским аграриям именно то, что им необходимо.

«Нужно, прежде всего, кредитование под какие-то вменяемые проценты. Дело в том, что крупные компании могут дешево кредитоваться за рубежом, получать кредиты под низкие проценты. А средний и малый бизнес такой возможности лишен. И в результате он вынужден кредитоваться у отечественных банков под очень высокие процентные ставки», - сказал Соколов в интервью УНИАН.

Хотя в 2018 году эта программа и существовала, на нее было выделено лишь 6 млн грн. Более того, она подразумевала множество нелепых ограничений, которые создавали дополнительные препятствия для ее выполнения. Так, получить компенсацию аграрии могли только в том случае, если кредитовались в банках из утвержденного Кабмином перечня. Но что делать в ситуации, когда аграрий всю жизнь обслуживался и брал кредиты в банке, который не попал в этот перечень – непонятно. Таким образом, к программе возникает уйма вопросов, ответы на которые правительство не дает.

А еще одну программу, которая в 2017 году показывала хоть какую-то эффективность, в 2018 году вообще прекратили финансировать. Речь идет о компенсации НДС пропорционально реализованной продукции. И хотя в формуле по расчету этой самой компенсации была допущена грубая ошибка, из-за которой большую часть средств получили опять-таки агрохолдинги, среди украинских фермеров это была одна из самых востребованных программ, которую они не раз просили правительство вернуть.

Но, вместо того, чтобы давать малому и среднему бизнесу то, что ему необходимо, правительство решило гнуть свою линию и выделять средства на другие малоэффективные программы. Так, свыше одного миллиарда гривен было выделено на компенсацию кредитов, взятых на строительство животноводческих комплексов со все тем же ограничением – кредитоваться в конкретных банках, из-за чего программой практически не воспользовались. Также практически не освоенным остался так называемый «фермерский миллиард», ведь, опять же, для получения средств по этой программе нужно было оформлять кучу документов, чего большинство фермеров делать не любят и не умеют. Еще 400 миллионов было заложено на компенсации покупки племенного материала. Казалось бы, прекрасная программа, если бы не одно «но» - в нее не попала иностранная продукция, которую и покупают, в первую очередь, украинские животноводы.

Список провальных программ господдержки пополнила программа компенсации за выращивания молодняка, на которую было выделено 750 млн грн. Но, чтобы получить эти деньги было необходимо идентифицировать животных, чего украинские фермеры делать как раз и не хотят.

В целом, какую программу господдержки в этом году ни возьми – одна и та же история. Деньги выделены, но из-за множества ограничений воспользоваться ими малому и среднему бизнесу нереально.

В ситуации, когда правительство и Верховная Рада Украины институционно не способны справедливо и эффективно распределять дотационные средства, нужно их просто отменить, считают эксперты. Раз уж большая часть средств уже который год неизменно попадает в руки агрохолдингов, «Всеукраинская Аграрная Рада» и ряд других ассоциаций обратились к президенту с просьбой полностью отменить государственную поддержку агросектора на следующий год.

«Мы решили – если эта поддержка существует в таком уродливом виде, то уж лучше без нее. Она нам не нужна. Не хотим, чтобы якобы за поддержкой аграриев прикрывались отнюдь не хорошие дела и поступки», - заявил Соколов.

При этом он добавил, что сэкономленные 4 миллиарда гривень должны пойти на более нужные украинской экономике вещи – принятие закона о снижении налоговой ставки на отдельные продукты питания, такие как молоко, мясо и овощи, что должно привести к их удешевлению.

Крупные агрохолдинги: лучше не дотации, а помощь в кредитовании

И хотя в сложившейся ситуации все камни летят «в огород» крупных агрохолдингов, далеко не все из них в этом году получали миллионные дотации от государства. Среди них – крупнейшая в Украине группа компаний «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка, которая с начала года не получила ни копейки средств по программам господдержки.

«В этом году группа компаний "Укрлендфарминг" не получила ни одной копейки дотаций. И до конца года не получит», - заявил Бахматюк в интервью СМИ.

Более того, Бахматюк также разделяет мнение, что неэффективные дотации нужно либо отменить в принципе, либо сделать их распределение независимым от государства, а также вернуть программу пропорционального возмещения НДС.

«Как по мне, надо или вернуться к автоматическому возврату, но это, насколько я понимаю, не позволит сделать МВФ, или нужно просто честно сказать: в следующем году никаких дотаций аграриям не надо давать. Это будет честнее по отношению к 80% рынка, чем выдумывать очередные ситуативные квазимодели», - говорит Бахматюк.

В то же время он отметил необходимость дотирования таких высокозатратных и малопопулярных в Украине направлений, как выращивание крупного рогатого скота.

«Часть денег должна идти на поддержку выращивания КРС. Все остальное - на удешевление кредитов, которые сейчас являются неподъемными и для крупного и для мелкого производителя. Кроме того, государство должно предложить свое видение того, как должен выглядеть наш весь АПК через 10-15 лет, и под него нужно подстраивать абсолютно все, включая дотациями», - объяснил он.

Таким образом, даже крупные агрохолдинги в вопросе государственной поддержки агросектора разделяют позиции малого и среднего бизнеса, а также профильных ассоциаций и настаивает на том, что неэффективную господдержку нужно отменить.

При чем, в провальности существующей системы отчасти призналась и власть. Так, 5 декабря неожиданно был зарегистрирован, а на следующий день и принят, закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс на 2018 год, который подразумевает сокращение государственной поддержки аграриев в этом году на 2 млрд грн – до 4,3 млрд грн.

Профильное ведомство все еще продолжает с оптимизмом уверять: для того, чтобы дотации заработали необходимо время. Тогда как эксперты и все представители украинского агропромышленного комплекса считают – пока чиновники не услышат малый и средний бизнес и не сделают дотации доступными и востребованными, ситуация будет только ухудшаться.

Елизавета Доронцева