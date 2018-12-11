Стоимость новогоднего меню превысит 1,5 тысячи гривень - эксперт

При этом, стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2005,30 гривни.

Стоимость ингредиентов блюд новогоднего меню для семьи из четырех человек при праздновании Нового 2019 года повысится почти на 20% по сравнению с 2018 годом - до 1535 гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на слова заместителя директора института Николая Пугачева.

"В среднем по Украине, стоимость новогоднего стола 2019 года для украинской семьи из четырех человек повысится по сравнению со стоимостью новогоднего стола-2018 на 20% и составит 1535 гривень", - цитирует пресс-служба Пугачева.

По его словам, для оценки было взято новогоднее меню из традиционных для стола среднестатистической семьи блюд. В него вошли салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, и напитки.

Так, по расчетам ученых Института аграрной экономики, 3 килограмма салата "Оливье" традиционной рецептуры обойдется в 129,76 гривни, что на 25% больше, чем при праздновании Нового 2018 года. При этом, самым дорогим ингредиентом является колбаса, стоимость которой составит 53,08 гривни за 0,5 килограмма, 0,5 зеленого горошка - 26 гривень, 6 яиц - 15,10 гривни и 180 грамм майонеза - 9,50 гривни. Еще в 25,08 гривни обойдутся лук, морковь, картофель и соленые огурцы.

В то же время, полтора килограмма салата "Сельдь под шубой" обойдется немного дешевле - 118,32 гривни. Самым дорогим ингредиентом в нем станет сельдь, стоимостью 100 гривень за 0,5 килограмма. Майонез обойдется в 9,50 гривни, морковь - 2,38 гривни, свекла - 2,35 гривни, лук - 2,15 гривни, картофель - 1,94 гривни.

Кроме того, по словам Пугачева, существенно возрастут расходы на мясные продукты. Так, полкило нарезки из сырокопченой колбасы "Салями" будет стоить в среднем 80 гривень, почеревка копченая - 75 гривень, биток из свинины свежий - 78,50 гривни, килограмм филе куриного свежего - 111 гривень. Таким образом, отметил эксперт, стоимость 2,5 килограмма мясных продуктов на новогоднем столе составит 344,50 гривни.

Отмечается, что 0,5 килограмма филе сельди обойдется украинцам в 100 гривень, 300 грамм твердого сыра - 54 гривни, пачка сливочного масла - 32,25 гривни. Стоимость овощей на новогоднем столе, по словам эксперта, составит в среднем 159,48 гривни. В частности, 2 килограмма картофеля обойдутся украинским покупателям 13,84 гривни, килограмм грибов - 47,90 гривни, 0,5 килограмма сладкого перца - 51 гривня, 0,5 килограмма свежих огурцов - 16,77 гривни, килограмм свежих помидоров - 29,97 гривни.

Кроме того, фрукты на праздничном столе обойдутся в 78 гривень. Два килограмма мандаринов украинцы смогут купить за 50 гривень, килограмм бананов обойдется в среднем в 22 гривни, лимон - 6 гривень. Батон белого хлеба будет стоить 19,89 гривни, а килограмм шоколадных конфет - 170 гривень.

Эксперт также добавил, что бутылка шампанского 0,75 л обойдется украинцам в 98 гривень, а бутылка коньяка 0,5 литра обойдется в полтора раза дороже - 155 гривень. Кроме того, безалкогольные напитки обойдутся в 76,10 гривни. Так, за 2 литра сока украинцам придется заплатить 38,30 гривни, за минеральную воду 1,5 л - 11,30 гривни, за 2 литра сладкой воды - 26,50 гривни.

В то же время, отметил Пугачев, стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2005,30 гривень. В частности, баночка красной икры (120 г) обойдется украинцам в 250 гривень, а 200 грамм красной рыбы - 220 гривень.

Как сообщал УНИАН, базовая инфляция в Украине в ноябре составила 8,9% в годовом выражении, 1,1% - к предыдущему месяцу, 8,1% - с начала года.