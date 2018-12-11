Крупнейшая страна-импортер украинского сахара Узбекистан возобновила его покупку

С середины ноября Узбекистан приостановил импорт украинского сахара из-за запрета приема и растаможки украинских грузов.

Крупнейшая страна-импортер украинского сахара Республика Узбекистан возобновила импорт сахара из Украины и начала таможенное оформление товаров украинского происхождения.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

"На сегодня мы имеем подтверждение от сахарных компаний и заводов, что процесс растаможки начался, и надеемся на дальнейшее "потепление" торговых отношений, ведь, даже с учетом всех трудностей, 47% от всего объема экспорта сахара за ноябрь были осуществлены именно в Узбекистан", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правления НАСУ "Укрцукор" Русланы Бутыло.

В пресс-службе напомнили, что начиная с середины ноября сахар и другие грузы, поступившие в Узбекистан из Украины, перестали растаможивать. В связи с этим ассоциация обратилась в Министерство экономического развития и торговли, а также в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины с просьбой уладить ситуацию.

Как сообщал УНИАН, ранее Узбекистан приостановил импорт сахара из Украины из-за запрета приема и растаможки украинских грузов.

По итогам 2016-2017 МГ украинские аграрии увеличили экспорт сахара до рекордных 769 тыс. тонн.

За 2017 календарный год Украина экспортировала 598,7 тыс. тонн сахара на сумму 279,9 млн долл.

Украина за сезон сахароварения 2017-2018 МГ увеличила производство сахара на 6,5% - до 2,14 млн тонн.