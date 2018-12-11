В Украине хотят упростить торговлю алкоголем

В Минэкономики хотят отменить ряд правил относительно торговли алкогольными напитками.

Министерство экономического развития и торговли предложило упростить розничную торговлю алкогольными напитками.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на соответствующее постановление Кабмина, которое зарегистрировано на сайте министерства.

"Согласно документу, предлагается отменить постановление правительства об утверждении правил розничной торговли алкоголем, а также ряда пунктов в других нормативно-правовых актах, которые регулируют торговлю алкоголем", - говорится в сообщении.

В Минэкономики считают, что это позволит снизить регуляторное давление на субъекты хозяйствования, а также уменьшить затраты бизнеса на выполнение неактуальных требований. В частности, согласно правилам, работники, которые осуществляют хранение и продажу алкогольных напитков, должны иметь профессиональное образование или подготовку. Кроме того, сейчас документы, по которым в торговую сеть поступили алкогольные напитки, должны содержать регистрационные номера сертификата, хотя обязательная сертификация алкогольных напитков была отменена еще три года назад.

"Также, согласно предложения министерства, предлагается отменить требования наличия у продавцов алкогольных напитков распечатанных правил, которые дублируют законодательство Украины", - отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Киевсовет окончательно запретили продажу алкогольных напитков в магазинах ночью - с 23:00 до 10:00. Согласно решению, запрет касается пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин. Но он не будет распространяться на заведения ресторанного хозяйства - кафе, бары, заведения общественного питания.