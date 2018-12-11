В Украину не пустили зараженные помидоры из Турции

Помидоры были заражены южноамериканской томатной молью.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предотвратила ввоз на территорию Украины партии зараженных томатов из Турции общим весом 2,9 тонны.

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Как сообщила пресс-служба ведомства, эти грузы были заражены южноамериканской томатной молью.

Согласно сообщению, специалисты Госпродпотребслужбы выявили и задержали зараженную партию томатов при проведении фитосанитарного контроля в таможенном пункте "Столичный" в Киевской области.

С целью недопущения подобных случаев ведомство направило в Турцию ноты о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.

Как сообщал УНИАН, в июне Госпродпотребслужба задержала в Одесском порту более 20 тонн турецких помидоров, зараженных южноамериканской молью.