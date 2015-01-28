В России после введения продэмбарго хлеб подорожал на 15-20%

Об этом заявила начальник управления контроля химической промышленности и АПК ФАС Анна Мирочиненко в ходе пресс- конференции, сообщает ТАСС.

"Рост цен на хлеб в рознице составил в районе 15-20%", - сказала она, добавив, что это динамика с начала введения продэмбарго России, поэтому об ускорении роста цен на хлеб в январе речи не идет.

Так, по данным ФАС, рост цен на хлеб в рознице в ноябре-декабре 2014 года составил 5-7%.

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Вместе с тем, ФАС не обнаружила нарушений антимонопольного законодательства на рынке хлеба и муки, сообщила Мирочиненко.

Предварительные результаты анализа действий хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и реализацию хлеба и муки в большинстве субъектах РФ не дают оснований для антимонопольного реагирования", - сказала она. "Предприятия самостоятельно определяли свою ценовую политику", - добавила Мирочиненко, и действовали разнонаправленно.

"В качестве основной причины повышения цен (можно назвать - прим. ред.) повышение цен на сырье", - пояснила Мирочиненко. По данным ФАС, расходы предприятий хлебопекарной отрасли на муку в ноябре-декабре 2014 года выросли на 20-45%, на сахар - до 30%, на дрожжи - до 30%.

Также на отпускные цены на хлеб значительно отразилось удорожание упаковки, повышение кредитных ставок и повышение зарплат сотрудникам.

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Себестоимость производства хлеба в России в среднем с августа 2014 года поднялась на 10%, согласно данным "Российского союза предприятий хлебопекарной промышленности" (РСПХП).

Этот рост сложился в основном из удорожания муки на 72%, сахара - на 20 и упаковки - 20%.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, в свою очередь, в январе 2015 года заявлял, что рост цен на хлеб - это отложенный эффект удорожания зерна на внутреннем рынке РФ, и он остановится к апрелю. Участники хлебного рынка утверждают, что производители уже пересмотрели свои отпускные цены, и индексация стоимости хлеба в рознице закончится в феврале-марте.

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство сельского хозяйства Казахстана не желает участвовать в трехсторонних переговорах о запрете транзита через РФ продуктов "санкционной" группы из Беларуси без досмотра на российских пунктах пропуска.