Украина увеличила экспорт сахара на 21%: топ-3 стран-покупателей

Всего за три месяца текущего маркетингового года Украина экспортировала 139,9 тыс. тонн сахара.

Украина в ноябре текущего года увеличила экспорт сахара на 21% по сравнению с октябрем - до 70,5 тыс. тонн, сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

Читайте такжеЭксперты снизили прогноз производства сахара до 1,7 миллиона тонн

"В ноябре текущего маркетингового года украинские производители экспортировали 70,5 тыс. тонн сахара, что на 21% больше, чем в предыдущем месяце", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером в импорте украинского сахара остался Узбекистан, на долю которого пришлось 47% всех поставок. Кроме того, значительная часть экспорта пришлась на Азербайджан - 14,5% и Ливию, доля которой составила 7,4%.

В пресс-службе добавили, что за первые три месяца 2018-2019 маркетингового года (МГ, сентябрь 2018 - август 2019) украинские производители поставили на внешние рынки 139,9 тыс. тонн сахара.

По состоянию на 10 декабря украинские предприятия произвели 1,6 млн тонн сахара и переработали 11,6 млн тонн сахарной свеклы. При этом из 40 сахарных заводов 28 уже завершили производство.

Как сообщал УНИАН, с середины ноября 2018 года крупнейшая страна-импортер украинского сахара Республика Узбекистан приостановила импорт украинского сахара из-за запрета приема и растаможки украинских грузов.

Республика Узбекистан возобновила импорт сахара из Украины 11 декабря и начала таможенное оформление товаров украинского происхождения.

По итогам 2016-2017 МГ украинские аграрии увеличили экспорт сахара до рекордных 769 тыс. тонн.

За 2017 календарный год Украина экспортировала 598,7 тыс. тонн сахара на сумму 279,9 млн долл.

Украина за сезон сахароварения 2017-2018 МГ увеличила производство сахара на 6,5% - до 2,14 млн тонн.