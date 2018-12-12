Гройсман рассказал, сколько будет действовать мораторий на продажу сельхозземель

По словам премьер-министра, мораторий на продажу земель сельхозназначения будет действовать до принятия закона об обороте земель.

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине будет действовать, пока Верховная Рада не примет закон "Об обороте земель".

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Об этом на заседании правительства в среду заявил премьер-министр Владимир Гройсман, добавив, что продление или непродление парламентом моратория на продажу земель фактически не поменяют ситуацию.

"Независимо от того, будет продлен или не будет, мораторий будет действовать, пока парламент не примет закон "Об обороте земель". Я об этом говорю, чтобы все посмотрели, как будут пиариться и бороться за продолжение моратория, хотя он и так будет действовать", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2019 года.

Согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать землю, в случае отмены моратория, смогут исключительно граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га. При этом рабочая группа при Министерстве аграрной политики и продовольствия допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим хозяйствам - юридическим лицам.