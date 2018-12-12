Минсельхоз США повысил прогноз урожая кукурузы в Украине до 35 миллионов тонн

Экспорт кукурузы из Украины за этот период может составить 28 миллионов тонн, что на 1 миллион тонн превышает предыдущую оценку американского ведомства.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) повысило прогноз урожая кукурузы в Украине в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, июль 2018 – июнь 2019) на 1,5 миллиона тонн по сравнению с октябрьским прогнозом – до 35 миллионов тонн, сообщается в декабрьском отчете USDA.

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Согласно отчету, экспорт кукурузы из Украины по итогам текущего 2018-2019 МГ может составить 28 миллионов тонн, что на 1 миллионов тонн превышает предыдущую оценку американского ведомства.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, июль 2017 - июнь 2018) поставила на внешние рынки, по предварительным данным, 39,375 миллиона тонн зерновых культур.

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 составил 61,3 млн тонн с площади 14,6 миллиона га.