В России нашли очередную причину запретить ввоз украинской свинины - теперь из Киевщины

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) запретила ввоз в Россию из Киевской области племенных свиней, свинины, а также продуктов, с которыми может переноситься классическая чума свиней, в связи со вспышкой этого заболевания.

«В связи со вспышкой классической чумы свиней в Киевской области Украины, Россельхознадзор счел необходимым ввести временные ограничения на ввоз в Россию с ее территории племенных свиней, спермы хряков, свинины и сырых свиных мясных продуктов, мяса кабанов, а также изделий из свинины и мяса кабанов, не прошедших необходимую термическую обработку, охотничьих трофеев, всех видов кормов и кормовых добавок, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки свиней», - сказано в сообщении Россельхознадзора.

Российское ведомство также обвинило Государственную ветеринарную и фитосанитарную службу Украины в том, что она не оповестила Россельхознадзор о вспышке. В этой связи ведомство запросило у Госветфитослужбы информацию о мерах, предпринимаемых ею по ликвидации вспышки и недопущению дальнейшего распространения заболевания.

По словам директора департамента ветеринарной медицины Госветфитослужбы Александра Вержиховского, Украина сообщила о вспышке КЧС в Международное эпизоотическое бюро, поэтому Россия, как член этой организации, имела возможность получить о ней информацию.

«Мы сообщили о вспышке в штаб-квартиру Международного эпизоотического бюро. Россельхознадзор имел доступ к этой информации», - сказал Вержиховский УНИАН.

Читайте такжеУкраина существенно сократила импорт мяса и увеличила его экспортОн также сообщил, что в настоящее время ветеринарной службой проводятся все необходимые мероприятия, включая вакцинацию животных, для того, чтобы не допустить распространения этого заболевания.

Как сообщал УНИАН, в январе украинские ветеринары диагностировали классическую чуму свиней у отстрелянных на территории Киевской области диких кабанов.

Справка УНИАН. Классическая чума свиней - вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, поражением кровеносных сосудов и кроветворных органов, крупозно-дифтеритическим воспалением слизистой оболочки толстых кишок. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Для людей болезнь не опасна.