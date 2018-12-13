Украина экспортировала более 20 миллионов тонн зерновых
08:59, 13 декабря 2018Агро
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Экспорт пшеницы составил 9,7 миллиона тонн.
Иллюстрация REUTERS
Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 - июнь 2019) по состоянию на 12 декабря экспортировали 20,4 миллиона тонн зерновых.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
В частности, пшеницы отправлено на экспорт 9,7 миллиона тонн, ячменя - 3 миллиона тонн, кукурузы - 7,2 миллиона тонн.
Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 105,2 тысячи тонн пшеничной муки.
Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,4 миллиона тонн зерна.
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