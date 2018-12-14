Первые результаты электронных земельных торгов: местные бюджеты получат вдвое больше прогнозируемого

Всего к продаже на электронных площадках предложено права аренды на 287 земельных участков общей площадью 5,2 тыс. гектаров.

По результатам электронных земельных торгов, которые с 18 октября проходят в Украине, зафиксирован более чем двукратный рост размера стартовой арендной ставки или на 10 п. п. Общий размер годовой арендной платы по результатам торгов вырос от 0,8 млн грн до 1,8 млн гривен.

Такие данные привел и. о. Министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк во время доклада на заседании Правительства 12 декабря.

В среднем стартовый размер годовой арендной платы по выставленным на электронные торги земельным участкам составил 8,13% от нормативной денежной оценки (НДО). По результатам аукционов была достигнута средняя годовая арендная платы в размере 18,16%.

«Напомню, что все деньги от аренды земли поступают в местные бюджеты, поэтому результаты онлайн-торгов окажут прямое влияние на благосостояние местных общин», – отметил Максим Мартынюк.

В рамках реализации пилотного проекта по проведению электронных земельных торгов Госгеокадастр заключил договоры с ГП “СЕТАМ” и ГП “ПРОЗОРРО.Продажи”.

На сегодня с использованием электронной площадке OpenMarket ГП “СЕТАМ” уже продано право аренды 25 земельных участков общей площадью 538,9 гектара.

Количество участников земельных торгов варьировалась от 2 до 6.

Всего к продаже на электронных площадках предложено права аренды на 287 земельных участков общей площадью 5,2 тыс. гектаров.

Справочно

Порядок продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) на конкурентных началах в форме аукциона установлен главой 21 Земельного кодекса Украины.

Порядок реализации пилотного проекта по проведению электронных земельных торгов был утвержден постановлением КМУ от 21 июня 2017 года №688.