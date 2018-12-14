Украина ожидает открытия рынков еще 24 стран для экспорта продукции птицеводства

В 2018 году количество стран, в которые поставляется украинская продукция птицеводства, увеличилось на 21.

Украинские производители в 2019-2020 годах ожидают открытия рынков еще 24 стран для экспорта отечественной продукции птицеводства, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей со ссылкой на главу ведомства Владимира Лапу.

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"На сегодняшний день продолжается процесс открытия рынков для отечественной продукции, оценка эквивалентности государственной системы контроля экспорта продуктов птицеводства, и в течение 2019-2020 годов ожидается открытие рынков 24 государств для экспорта отечественных продуктов птицеводства", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Лапы, в текущем году благодаря общим усилиям государства и бизнеса произошло расширение географии экспортных поставок украинской продукции. Так, в текущем году количество стран, в которые поставляется украинская продукция птицеводства, увеличилось на 21. В частности, были открыты рынки 14 стран для экспорта мяса птицы и продуктов из него, а также семь рынков стран для экспорта яиц и яичных продуктов.

Как сообщал УНИАН, по данным Госпродпотребслужбы, по состоянию на июль 2018 года число украинских предприятий-экспортеров агропродукции, получивших право экспорта пищевых продуктов животного происхождения, составляло 836.

В 2017 году экспорт агропродовольственной продукции из Украины увеличился на 16% по сравнению с 2016 годом - до 17,8 миллиарда долларов.