Украина установила рекорд по экспорту ржи - эксперты

При этом основным импортером украинской ржи является Евросоюз.

Украина с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 - июнь 2019) увеличила экспорт ржи более чем в полтора раза - до рекордных 62,5 тысячи тонн, сообщила пресс-служба консалтингового агентства "Украгроконсалт".

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"За четыре месяца 2018-2019 МГ экспорт ржи из Украины составил 62,5 тысячи тонн, что является максимальным объемом для данного периода. Для сравнения, за весь 2017-2018 МГ из Украины было экспортировано 38,2 тысячи тонн ржи", - говорится в сообщении.

В то же время, отметили эксперты, в октябре текущего маркетингового года украинские аграрии экспортировали 14,7 тысячи тонн ржи, что на 45,5% меньше, чем в предыдущем месяце и вдвое больше, чем в октябре прошлого года.

Отмечается, что основным импортером украинской ржи является Европейский Союз, на долю которого приходится более 68% от всего объема экспорта. Так, за четыре месяца 2018-2019 МГ страны ЕС импортировали 42,5 тысячи тонн ржи, что почти вдвое больше объемов за аналогичный период прошлого маркетингового года.

Также, по словам экспертов, стабильным рынком остается Израиль, который в текущем сезоне импортировал 2,9 тысячи тонн. Кроме того, в текущем маркетинговом году украинские экспортеры начали освоение новых рынков, в частности, Ливии и Филиппин.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 - июнь 2019) по состоянию на 12 декабря экспортировали 20,4 миллиона тонн зерновых.

По предварительным данным, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,4 миллиона тонн зерна.