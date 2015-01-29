Carlsberg из-за кризиса закрывает в России два завода

Пивоваренная компания «Балтика» закрывает заводы в Челябинске и Красноярске.

Соответствующая информация содержится в сообщении предприятия.

Решение принято «в условиях продолжающегося общего падения рынка пива, связанного со сложной макроэкономической обстановкой и несбалансированным регулированием и налогообложением отрасли в России».

Компания подчеркивает, что заводы закрываются после тщательного технического, логистического и финансового анализа. После того, как предприятия в Челябинске и Красноярске перестанут работать, производство «Балтики» снизится на 15%.

По оценкам компании, в результате закрытия двух заводов «Балтика» будет вынуждена расстаться примерно с 560 сотрудниками, общая стоимость компенсационного пакета и программ поддержки для которых составит более 300 млн руб. При этом, общая численность двух филиалов на данный момент составляет 766 человек, говорится в заявлении компании.

Филиалы компании расположены в Воронеже, Новосибирске, Ростове, Самаре, Туле, Хабаровске, Челябинске, Красноярске, Ярославле. С 2008 года владельцем является датский концерн Carlsberg Group.