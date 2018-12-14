Украина получила право экспорта мяса птицы и яиц в Сингапур

Формы ветеринарных сертификатов на экспорт этой продукции находятся на стадии согласования.

Украинские производители получили право на экспорт в Сингапур мяса птицы и продуктов из него, а также столовых яиц и яичных продуктов, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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В сообщении сказано, что компетентный орган Сингапура по вопросам сельскохозяйственных пищевых продуктов и ветеринарии уведомил Госпродпотребслужбу о завершении процесса рассмотрения украинской заявки на экспорт мяса птицы и продуктов из него, столовых яиц и яичных продуктов в Сингапур с положительной оценкой.

"Украина получила одобрение для экспорта мяса птицы и продуктов из него, свежих столовых яиц и яичных продуктов в Сингапур. Это свидетельствует об эффективной и действенной государственной системе контроля безопасности пищевых продуктов и охраны здоровья животных", - отметили в Госпродпотребслужбе.

В пресс-службе добавили, что одобрение на экспорт этой продукции получили 8 украинских предприятий, которые проинспектировали представители компетентного органа Сингапура во время верификационного визита в Украину.

При этом, процесс согласования формы ветеринарных сертификатов на экспорт этой продукции продолжается.

Как сообщал УНИАН, с 30 июля по 4 августа в Украине работала миссия Сингапура по оценке системы госконтроля за продукцией птицеводства.