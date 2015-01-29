Россельхознадзор разрешил ввоз свинины четырем украинским производителям

Ввоз продукции разрешен предприятиям «ВМП» (Волынская обл.), «Свиженька» (Черновицкая обл.), «Салком Плюс» и «Тавр-Плюс (оба – Донецкая обл.).

Согласно сообщению российского ведомства, указанные компании смогут поставлять свою продукцию в РФ при условии наличия в дополнение к ветеринарному свидетельству приложения, подтверждающего, что эта продукцию произведена из сырья, выработанного на предприятиях, которые расположены в свободных от африканской чумы свиней (АЧС) областях.

В указанном приложении также должна содержаться информация о результатах мониторинговых исследований на АЧС, а гарантии должны быть заверены печатью и подписью органа госветнадзора.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году в Украине были зафиксированы случаи заболевания диких кабанов и свиней АЧС в Луганской, Черниговской и Сумской областях.

Также сообщалось, что в Сумской области на границе с Россией зафиксирован первый случай африканской чумы свиней.

Россельхознадзор с 28 января запретил ввоз в Россию из Киевской области племенных свиней, свинины, а также продуктов, с которыми может переноситься классическая чума свиней, в связи со вспышкой этого заболевания.