Россия не имеет оснований для запрета свинины из Киевщины - Госветфитослужба

Выявление случаев заболевания диких кабанов классической чумой свиней, согласно кодексу здоровья наземных животных Международного эпизоотического бюро, не является поводом для введения торговых ограничений.

Об этом сообщила Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины, комментируя введенный Россельхознадзором с 28 января запрет на ввоз в Россию из Киевской области племенных свиней, свинины, а также продуктов, с которыми может переноситься КЧС, обусловленный фиксацией случаев этого заболевания в регионе.

При этом в Госветфитослужбе сообщили, что в компетентные органы ветеринарной медицины Украины никаких запросов о предоставлении разъяснений относительно вспышки КЧС в Киевской области ни от российской, ни от любой другой стороны не поступало.

«Именно поэтому искажение информации, неверная трактовка международного права являются нескрываемыми шагами с целью дискредитации компетентных органов ветеринарной медицины Украины», - сказано в сообщении украинского ведомства.

Читайте такжеВ России нашли очередную причину запретить ввоз украинской свинины - теперь из КиевщиныВ Госветфитослужбе также заверили, что все необходимые мероприятия для упреждения распространения КЧС были проведены в полном объеме и своевременно.

Как сообщал УНИАН, в январе украинские ветеринары диагностировали классическую чуму свиней у отстрелянных на территории Киевской области диких кабанов. Вирус КЧС был выявлен у 3 из 5 кабанов, отстрелянных 21 декабря возле села Мирча Бородянского района, и у одного кабана, отстрелянного 14 декабря в районе села Лубянка Бородянского района.

Справка УНИАН. Классическая чума свиней - вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, поражением кровеносных сосудов и кроветворных органов, крупозно-дифтеритическим воспалением слизистой оболочки толстых кишок. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Для людей болезнь не опасна.