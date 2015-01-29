Депутаты предлагают упростить госрегулирование карантина растений

Народные депутаты Тарас Кутовой («Блок Петра Порошенко»), Вадим Ивченко («ВО «Батькивщина») и Иван Мирошниченко («Объединение «Самопомич») предлагают Верховной Раде реформировать государственное регулирование в сфере карантина растений и привести фитосанитарные мероприятия в соответствие с международными стандартами.

Соответствующее предложение закреплено внесенным ими законопроектом №1875 «О внесении изменений в Закон Украины «О карантине растений» (относительно реформирования системы государственного регулирования в сфере карантина растений и приведения фитосанитарных мер в соответствие с международными стандартами и обязательствами), зарегистрированным 29 января.

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Законопроект, в частности, предусматривает сокращение срока выдачи карантинного и фитосанитарного сертификатов до 24 часов после загрузки транспортного средства с 5 суток. Также депутаты предлагают внедрить отдельные перечни объектов регулирования: для импорта, экспорта и реэкспорта, а также контроля над перемещением внутри Украины.

Кроме того, законопроект предполагает обеспечение публичного доступа к информации на веб-странице центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере карантина растений, и прозрачности в принятии административных решений и своевременное информирование о них как субъектов хозяйствования, так и международных торговых партнеров. При этом парламентарии также предлагают внедрить декларативный принцип регистрации производителей продукции, которая подпадает под госрегулирование.

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Депутаты также предлагают предоставить субъектам хозяйствования возможность получить компенсацию вреда, причиненного действиями/бездействием должностного лица, за задержку в выдаче разрешительных документов в соответствии с законодательством.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время украинское законодательство в сфере карантина растений создает необоснованные барьеры для операторов рынка, а значительная продолжительность ряда разрешительных процедур создает дополнительные затраты для бизнеса и является необоснованной.

«Расходы частного сектора Украины на соблюдение требований в области карантина растений на единицу произведенной растениеводческой продукции почти в 7,5 раза превышают соответствующие расходы частного сектора ЕС, что негативно сказывается на конкурентоспособности отечественной продукции растениеводства на зарубежных рынках», - говорится в документе.

Поэтому депутаты считают, что в нынешних условиях возникает острая потребность в дерегуляции системы государственного регулирования сферы карантина растений и фитосанитарных мероприятий.

Как сообщал УНИАН, 28 января Кабинет министров Украины принял постановление об упрощении государственного регулирования в пищевой, аграрной, нефтегазовой, IT отраслях. Документом, в частности, предусмотрено сокращение сроков выдачи карантинного и фитосанитарного сертификатов до 24 часов с 5 суток. Однако, по мнению «Украинской аграрной ассоциации», для того, чтобы это решение могло быть воплощено в жизнь, необходимо внести аналогичные изменения в закон «О карантине растений».

Также сообщалось, что Яценюк предлагает компенсировать аграриям половину процентов по кредитам.