Roshen Порошенко снова отложила запуск новой фабрики под Киевом

Компания осенью планировала запустить новую кондитерскую фабрику по производству бисквитной продукции.

Корпорация Roshen Петра Порошенко откладывает запуск нового предприятия в Бориспольском районе неподалеку от Киева.

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Компания осенью планировала запустить новую кондитерскую фабрику по производству бисквитной продукции. Запуск откладывается - официального открытия в этом году уже не будет, пишет Liga.net.

Впервые о бисквитной фабрике в Борисполе топ-менеджмент корпорации заговорил в 2013 году. Тогда планы быстро отложили из-за российского эмбарго на украинскую кондитерскую продукцию. В 2016 году к идее снова вернулись. Для строительства компания взяла в долгосрочную аренду пять земельных участков в Бориспольском районе.

Преимуществом участка в Борисполе стало его расположение в промышленной зоне, что не требовало изменения целевого назначения земель, рассказывал директор Бисквитного комплекса Roshen Константин Пивень. Сейчас корпорация готовится выкупить эти земли за 60 млн грн.

Стоимость первой очереди строительства - около 1 млрд грн, рассказывал президент Roshen Вячеслав Москалевский. Но в заявленную смету не вложились. В последнем релизе компании указано, что общие инвестиции на первом этапе составили 1,5 млрд грн. Из них 1,2 млрд грн – строительная часть.

Стоимость всего проекта, по словам Пивня, оценивалась в 2,8 млрд грн, заявленная мощность - 20 000 т продукции. Весь комплекс планировалось ввести в эксплуатацию до 2020 года.

Запустить первую очередь фабрики планировали в начале 2018-го. Затем анонсированное открытие перенесли на осень.

Сейчас запуск снова отложен, четкой даты запуска нет. Собеседники издания в компании на правах анонимности говорят, что пока запуск фабрики "не на часі". Предположительно, это произойдет в начале 2019 года.

Roshen получила свидетельство о том, что построенный корпус является завершенным строительством и он официально введен в эксплуатацию, сообщили в компании. "Предприятие на этапе технологического запуска. Процесс пока запускается периодически, чтобы отработать бесперебойный режим работы линии", - ответили в компании.

Компания уже набрала рабочих на одну смену - 52 человека, преимущественно - жителей Борисполя. Через два года планируется расширить штат до 500 человек. Всего на фабрике будет работать 1100 сотрудников, отметили в корпорации.

Первая линия нового комплекса будет выпускать крекеры. "Технологический запуск длится до трех-четырех недель. Затем будет начальный запуск производства", - сообщили в пресс-службе корпорации. Мощности линии - около тонны печенья в час.

Кроме крекера к концу года намерены смонтировать линию по производству печенья Эсмеральда. Сейчас его производит только Винницкая фабрика корпорации.

Продукция будет идти как на внутренний рынок страны, так и на экспорт – в Ирак, Саудовскую Аравию, Иорданию, Польшу, Литву, Румынию, Болгарию и страны СНГ.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. Общий объем её производства составляет 450 тысяч тонн в год. В состав Roshen входят украинские фабрики (Киевская, две производственные площадки в Виннице, Кременчугская); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (г. Будапешт, Венгрия), а также масломолочный комбинат «Бершадьмолоко», который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.