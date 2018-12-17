Почти в 40 школах Киева нашли нарушения организации питания

Специалисты просят родителей и администрации учебных заведений информировать о некачественном питании и обещают реагировать в течение 24 часов.

Специалисты столичного управления Госпродпотребслужбы в ходе проведенных проверок качества школьного питания выявили в 38 учебных заведениях столицы нарушения санитарных норм и условий хранения продуктов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-брифинге начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан.

По его словам, проверки осуществлялись по сообщениям от родителей и администрации школ о фактах некачественного питания, организованного субъектами хозяйствования, с которыми заключены соответствующие соглашения по результатам тендерных процедур.

"На сегодняшний день возникла угроза прекращения предоставления питания в учебных заведениях, где работают недобросовестные бизнесмены. На этой неделе мы (Госпродпотребслужба) будем проводить повторные проверки и будут выноситься решения о прекращении предоставления услуги по питанию в данных заведениях", - сказал Рубан.

По его словам, зафиксировано нарушение технологического режима приготовления блюд, условий хранения продуктов, непрохождение медосмотров работниками пищеблоков, заниженный выход блюд по калорийности и весом и т. п.

"Это все подтверждается лабораторными исследованиями. В результате высевались условно патогенные, а также стерины, которые вообще опасны для детей и подростков", - отметил Рубан.

Он сообщил, что всем субъектам хозяйствования, в которых выявлены нарушения, подготовлены и направлены предписания. "Но 6 субъектов, о которых мы говорим, вообще несут угрозу жизни и здоровью детей. И сегодня их деятельность приостановлена. Если будет выявлено невыполнение предписаний, деятельность субъектов будет прекращена", - сказал Рубан.

Он добавил, что вопрос дальнейшего питания детей в учебных заведениях будет вынесен для решения на уровень горгосадминистрации для поиска альтернативного предоставления услуг.

"Мы же сегодня собрались с целью, чтобы родители, администрация школы ответственно относились к питанию детей и обращались в случае недоброкачественного предоставления услуг в компетентный орган или Киевскую госадминистраци… Мы в течение 24 часов будем реагировать и пресекать беспорядок", - заверил он.

В свою очередь директор Департамента образования и науки Елена Фиданян отметила, что много нарушений было выявлено в учреждениях Соломенского района, где услуги предоставляет компания, которая впервые вышла на этот рынок в столице. "Безусловно, завтрак за 11 гривень, который сегодня предоставляет организация, не является полноценным, не соблюдаются норма, калорийность. Такая ситуация вызывает не только беспокойство, но и решительные действия. Наша задача улучшить питание, чтобы организации ответственно его осуществляли", - подчеркнула Фиданян.

Она заверила, городские власти имеют все возможности обеспечить качественным питанием детей в тех школах, где в случае решения Госпродпотребслужбы прекратят работу недобросовестных исполнителей услуг.

"Это последняя учебная неделя, за которой начинаются каникулы. Завершается календарный год, и соглашения, заключенные между районными управлениями образования и поставщиками услуг по организации питания. Сейчас идут тендерные процедуры. Для нас очень важно, чтобы на тендерные процедуры зашли только ответственные организаторы, которые могут предоставить качественные услуги питания ребенку", - отметила Фиданян.

По ее данным, в Киеве сегодня питаются бесплатно, за городские средства, более 127 тысяч детей, 121 тысяча - это учащиеся 1-4 классов и более 6 тысяч - это дети льготных категорий 5-11 классов. Всего из городского бюджета в 2018 году на бесплатное питание выделено 267 миллионов гривень. Средняя стоимость бесплатного завтрака в школьной столовой составляет ориентировочно 15 гривень. Однако эта цифра в разных районах разная из-за проведения тендерных процедур. Самая высокая в Шевченковском районе - 16,50 гривни, самая низкая - 11 гривень - в Соломенском районе.