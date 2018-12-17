Рада хочет продлить мораторий на продажу земли — Парубий

Вопрос моратория на продажу земли депутаты должны включить в повестку дня 18 декабря.

Народные депутаты рассмотрят блок вопросов о продлении моратория на продажу земель 20 декабря.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на заявление спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

В частности, спикер отметил, что вопрос моратория парламентарии должны включить в повестку дня 18 декабря.

"Предлагается во вторник включить в повестку дня сессии все вопросы, которые касаются вопроса продления запрета отчуждения земель сельскохозяйственного назначения. Для того, чтобы мы во вторник могли включить, в среду рассмотреть на комитете, а в четверг - все вопросы, касающиеся моратория на землю, рассмотреть одним блоком ", - сообщил Парубий.

Как сообщал УНИАН, около 6,5 тысячи украинцев после смерти отдали бесплатно государству землю, поскольку не смогли распоряжаться ею по жизни за мораторий на землю.

Кабинет министров поручил Минагрополитики до конца года подать законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который необходим для отмены моратория на продажу земли.

За отмену моратория на куплю-продажу земли выступают уже 42 организации, которые объединяют около 1500 сельскохозяйственных производителей, предприятий, банков, организаций и ассоциаций.