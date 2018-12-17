Антирейдерская комиссия вернула украинцам почти 6 тысяч гектаров земли

Также в этом году удалось вернут 100 тысяч квадратных метров недвижимости.

Комиссия Министерства юстиции по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации (Антирейдерская комиссия) в этом году отменила незаконную регистрацию почти 6 тысяч гектаров земли и более 100 тысяч квадратных метров недвижимости.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на заместителя министра юстиции по государственной регистрации Ирину Садовскую.

"Для Антирейдерской комиссии 2018-й был годом напряженной работы. Адвокаты, аграрные и бизнес-ассоциации, предприниматели, граждане активно обращались в комиссию, поскольку понимали, что здесь они могут быстро восстановить свои нарушенные имущественные права и не погрузиться в многолетнюю судебную волокиту. Более 400 удовлетворенных жалоб - этому прямое доказательство. Комиссия отменила незаконную регистрацию почти 6 тысяч гектаров земли и более 100 тысяч квадратных метров недвижимости", - цитирует пресс-служба Садовскую.

По ее словам, среди резонансных кейсов - отмена неправомерных регистрационных действий, которые привели к потере недвижимого имущества компанией «Экония», которая производит детское питание.

"Также комиссия оперативно включилась в ситуацию с захватом элеватора фермерского хозяйства "Строгий А.Ф.", которое сопровождалось стрельбой. Буквально за 10 дней комиссия Минюста рассмотрела жалобу и вернула имущество законному владельцу", - отметила замминистра юстиции.

По словам Садовской, в конце ноября комиссия удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника и отменила незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры.

Как сообщал УНИАН, Антирейдерская комиссия в 2017 году вернула законным владельцам 6,2 тысячи земельных участков, общей площадью более 8,5 тысячи га, 130 тысяч квадратных метров недвижимого имущества и удовлетворила 600 жалоб.