В Минагропроде отчитались о состоянии посевов озимых

Посевы озимых взошли на 97% площадей, большая часть находится в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Озимые зерновые культуры в Украине по состоянию на 17 декабря взошли на 97% из 7,1 га засеянных площадей, причем в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 6 миллионов га (86%), сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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"Обследование посевов озимых зерновых показывает, что всходы получены на площади 6,9 миллиона га (97%). Так, в хорошем и удовлетворительном состоянии находится 6 млн га (86%), в слабом и разреженом состоянии - 0,9 миллиона га (14%)", - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в ведомстве, из посеянных 1,03 миллиона га озимого рапса всходы получены на площади 1 миллион га (99%). При этом в хорошем и удовлетворительном состоянии находится 984 тысячи га (92%), в слабом и разреженном - 87 тысяч га (8%).

"По сравнению с прошлогодними показателями, всходы посевов под урожай 2019 года находятся в лучшем состоянии. Так, в 2017 году на аналогичную дату в слабом и разреженном состоянии находились 19% озимых зерновых и 13% озимого рапса", - подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе также добавили, что по состоянию на 17 декабря украинские аграрии засеяли озимыми зерновыми площадь 7,1 миллиона га при прогнозе 7,2 миллиона га, или 99% к прогнозу.

Как сообщал УНИАН, урожай зерновых в 2018 году превысил исторический максимум 2016 года, когда было собрано 66 млн тонн зерновых.

Под урожай 2017 года было засеяно зерновыми 14,3 миллиона га (включая 7,15 миллиона га под озимыми). Общая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составила 26,9 миллиона га, что на 152 тысячи га больше показателя 2016 года.