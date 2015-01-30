В России с февраля подешевеет водка - все остальное дорожает

Минимальная розничная цена за пол-литровую бутылку водки в РФ с 1 февраля будет снижена на 15,9% и составит 185 рублей. Это произойдет впервые с тех пор, как Росалкогольрегулирование (РАР) стало устанавливать предельные цены на крепкий алкоголь, сообщает РИА Новости.

Соответствующий приказ служба опубликовала в конце декабря 2014 года. Минимальные цены на крепкий алкоголь в РФ устанавливаются с 2009 года. В 2014 году РАР провело повышение цен дважды, первый раз — 11 марта. С 1 августа минимальная цена на пол-литровую бутылку водки составила 220 рублей (ранее — 199 рублей).

Отпускная цена за бутылку водки у производителя снизится с начала февраля до 162 рублей со 171 рубля, оптовая — до 170 рублей со 179 рублей.

При этом нижний порог стоимости 0,5 литра коньяка и бренди останется без изменений. Минимальная цена на коньяк в рознице установлена на уровне 322 рубля, отпускная — 250 рублей, оптовая — 262 рубля. Цена пол-литровой бутылки бренди в рознице составит 293 рубля, у производителей — 228 рублей, у оптовиков — 239 рублей.

Читайте такжеВ России после введения продэмбарго хлеб подорожал на 15-20%

Между тем директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз считает, что понижение цен на водку — экономически необоснованное решение, ведь за последние месяцы в России ничего не подешевело. Цену легальной бутылки он оценивает на уровне 260 рублей.

"Поэтому с 1 февраля что произойдет — вся нелегальная водка, которая сегодня продается по 220 рублей, будет стоить 185 рублей…. Это ни в коей мере не сократит ни объемы нелегальной водки, ни гигантские объемы суррогатов", — сказал Дробиз.