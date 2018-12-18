Рада может продлить мораторий на продажу земли

Загалом у парламенті зареєстровано 16 проектів законів щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель.

Верховная Рада Украины включила в повестку дня сессии проект закона "О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения земель сельскохозяйственного назначения" (№9355) и 15 альтернативных этому документу законопроектов.

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение с третьей попытки проголосовали 235 народных депутатов из 334, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2019 года.

12 декабря премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине будет действовать, пока Верховная Рада не примет закон "Об обороте земель".

По оценке Всемирного банка, отмена моратория позволит приносить экономике Украины ежегодно 0,7-1,5 миллиарда долларов.