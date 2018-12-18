Украина может увеличить урожай зерновых и масличных до 92 миллионов тонн - эксперт

При этом общий экспорт зерновых и масличных может увеличиться до 52,5 миллиона тонн.

Украина в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, июнь 2018 - июль 2019) может увеличить урожай зерновых и масличных культур до 92 миллионов тонн, заявил президент "Украинской зерновой ассоциации" Николай Горбачёв на пресс-конференции в Киеве.

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"В этом году производство зерновых и масличных мы оцениваем на уровне 92 миллионов тонн. Это все вместе - рапс, подсолнечник, кукуруза, пшеница, соя. Но, вместе с тем, эта цифра уже достигла таких показателей. Если взять, например, 2001 год, то этот показатель равнялся 42 миллионам тонн. Поэтому можно сказать, что за шестнадцать лет мы увеличили производство на 50 миллионов тонн. И это все при том, что мы практически не расширяем посевные площади", - сказал он.

В то же время, по словам Горбачёва, общий экспорт зерновых и масличных в 2018-2019 маркетинговом году может увеличиться до 52,5 миллиона тонн. Так, экспорт кукурузы прогнозируется на уровне 27 миллионов тонн, пшеницы - 16 миллионов тонн, ячменя - 3,5-3,9 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 миллиона тонн.

По предварительным данным, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,4 миллиона тонн зерна.