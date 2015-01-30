Производство агропродукции в Украине за год подорожало на 18%

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2014 году выросли на 17,9% по сравнению с 2013 годом, сообщила Государственная служба статистики.

При этом в декабре прошлого года затраты на агропроизводство увеличились на 4,1% по сравнению с ноябрем. В частности, совокупные расходы на производство растениеводческой продукции в прошлом месяце выросли по сравнению с ноябрем на 3,3%, животноводческой – на 6,2%.

Читайте такжеИнформацию о распределении господдержки аграриев хотят сделать публичнойВ Госстате также сообщили, что в декабре 2014 года объем затрат на материально-технические ресурсы промышленного производства, используемые в сельскохозяйственном производстве, увеличился по сравнению с ноябрем на 2,5%, а на материальные ресурсы сельскохозяйственного происхождения – вырос на 9%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2014 году выросли по сравнению с 2013 годом на 2,8%.