В правительстве РФ решили, что цены растут из-за спекулянтов

Правительство должно найти звено, спекулятивно поднимающее цены на продовольствие.

Об этом заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, выступая в Госдуме, пишет ТАСС.

"Для нас это реальная забота (рост цены на продовольствие и лекарство. - ТАСС), - признал Шувалов. - В первую очередь необходимо задействовать механизмы Федеральной антимонопольной службы и работать с региональными комиссиями, которые в ежедневном режиме должны отслеживать повышение цен на продовольствие, особенно на российское".

"Мы должны найти звено (нам его указывают часто как розничную торговлю, но это не совсем так, а в этом участвует в том числе и оптовое звено), спекулятивно взвинчивающее цены", - подчеркнул первый вице-премьер.

Читайте такжеВ России с февраля подешевеет водка - все остальное дорожаетПри этом он заметил, что необходимо быть крайне аккуратными в этом вопросе, чтобы законодательные инициативы по административному ограничению, которые кажутся достаточно легкими по внедрению, не привели к тому, что "можно свалиться в то старое, от которого мы так сильно бежали".