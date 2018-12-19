Украина собрала рекордные 70 миллионов тонн зерна

Самую высокую урожайность в 2018 году показали Черкасская, Винницкая и Хмельницкая области.

Украинские аграрии по состоянию на 19 декабря намолотили рекордные 70,1 млн тонн зерновых, превысив таким образом предыдущий максимум на 4 млн тонн, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Согласно представленной инфографике, украинские аграрии в 2018 году собрали рекордный урожай кукурузы - 35,5 млн тонн, подсолнечника - 13,7 млн тонн и сои - 4,4 млн тонн.

При этом наибольший вал зерна был собран в Полтавской (6,4 млн тонн), Черкасской (4,8 млн тонн) и Винницкой (6,1 млн тонн) областях.

Самую высокую урожайность в 2018 году показали Черкасская (72,8 ц/га) Винницкая (71,3 ц/га) и Хмельницкая (71,6 ц/га) области.

Кроме того, по прогнозам Минагропрода, экспорт зерновых в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, июль 2018 - июнь 2019) может составить 47,2 млн тонн против 39,9 млн тонн в 2017 году.

При этом с 1 июля текущего маркетингового года украинские аграрии уже экспортировали 21 млн тонн зерновых, в частности, пшеницы - 10,2 млн тонн, ячменя - 3,1 млн тонн, кукурузы - 7,5 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 млн тонн.

Прошлый исторический рекорд украинские аграрии установили в 2016 году, собрав 66 млн тонн зерновых, что на 5,9 млн тонн больше, чем в 2015 году.