Шахов призвал вернуться к госрегулированию цен – новогодняя корзина подорожала на 20%

За год стоимость традиционного новогоднего корзины на одну небольшую семью возросла с 1200 до 1433 гривен.

Несмотря на заявления Правительства о низкой инфляции, новогодняя корзина продуктов подорожала за год на 20%, посчитали в "Нашем крае". Правительству следует срочно вернуть государственный контроль за ценами на продовольствие, заявил народный депутат от партии Сергей Шахов.

Подорожание традиционного новогоднего стола он назвал настоящим показателем инфляции.

“Мы посчитали, что за год стоимость традиционного новогоднего корзины на одну небольшую семью возросла с 1200 до 1433 гривень. Шампанское, водка, твердый сыр, маринованные огурцы, красная икра, колбаса вареная, курица, картофель, масло сливочное, батон, мандарины, майонез, яйца, торт "Киевский" – все это в целом подорожало на 19,4%. Вот это и есть настоящий показатель инфляции, а не те 7,5 процента, о которых рапортует правительство”, – пояснил Сергей Шахов.

Народный депутат подчеркнул, что украинцы поставлены в условия, когда придется урезать праздничное меню.

“Прожиточный минимум в этом году подняли на 77 гривень, а цены на продукты выросли аж на 20 процентов! Теперь человеку, чтобы уложиться в прошлогодний праздничный бюджет, нужно отказаться или от сладкого, или от алкоголя. Новый год "без шампанского" – это и есть "настоящие" правительственные реформы”, – подчеркнул Сергей Шахов.

Народный депутат от "Нашего края" призвал власть немедленно отреагировать на бесконтрольный рост цен.

"Рост цен – это то, что реально волнует и возмущает людей. То, с чем люди сталкиваются ежедневно, ежечасно. Пока власть прячет голову в песок, украинцы думают, как прокормить себя и свои семьи. Правительству следует отбросить свою страусиную политику – немедленно вернуть государственный контроль за ценами на социально важные продукты и принять безотлагательные меры для преодоления реальной инфляции", – подытожил Сергей Шахов.

Напомним, согласно данным Государственной службы статистики, за 11 месяцев этого года индекс потребительских цен на продукты питания вырос на 7,5%. В июле этого года прожиточный минимум в Украине повысили с 1700 до 1777 гривень, а с 1 декабря – до 1853 гривень. В общем, за год прожиточный минимум вырос на 9%. В то же время украинцы тратят на еду около 50% всех своих доходов, что характеризует Украину как бедную страну. Жители стран Евросоюза тратят на еду 8-25%, Китая – 22,5%, США – 6,3%.